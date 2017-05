STF vai esperar perícia para julgar inquérito de Temer

Brasília – O pedido do presidente Michel Temer para suspender o inquérito de que é alvo no Supremo Tribunal Federal só será analisado no plenário da corte após a conclusão de uma perícia na gravação feita pelo empresário Joesley Batista de uma conversa com o presidente, determinou a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.

Em despacho, a ministra acatou pedido do relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, para que seja juntado ao processo a perícia na gravação e também determinou que a análise do pedido de Temer, inicialmente marcada para a quarta-feira, seja feita somente após a conclusão da perícia.

Na prática, a decisão de Cármen Lúcia significa que a análise sobre a suspensão do inquérito pode não mais ocorrer na quarta.