STF manda goleiro Bruno de volta para prisão

São Paulo – Por três votos a um, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) revogou nesta terça-feira (25) a liminar que tirou o goleiro Bruno Fernandes, de 32 anos, da prisão há dois meses. Com isso, de acordo com a assessoria de imprensa do Supremo, ele pode voltar para trás das grades a qualquer momento pelo assassinato de sua ex-namorada Eliza Samudio.

A decisão temporária pela liberdade pelo ex-goleiro do Flamengo foi tomada pelo ministro Marco Aurélio Mello em 24 de fevereiro. Mas na última quinta-feira (20), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a revogação da liminar.

O ministro Marco Aurélio foi o único que votou pela manutenção da liberdade de Bruno. Os ministros Luiz Fux, Rosas Weber e Alexandre de Moraes decidiram pela prisão do hoje goleiro do Boa Esporte.

Entenda o caso

O atual goleiro do Boa Esporte foi condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão pela morte e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho.

O Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem, Minas Gerais, negou a Bruno o direito de recorrer em liberdade e afirmou que estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, determinada em 4 de agosto de 2010.

A defesa do goleiro apelou da decisão ao STF, alegando “excesso de prazo da constrição cautelar, uma vez transcorridos mais de 3 anos desde o julgamento, sem análise da apelação”.

Em sua decisão de fevereiro, Marco Aurélio entendeu que os motivos para manter o goleiro preso eram insuficientes. “A esta altura, sem culpa formada, o paciente está preso há 6 anos e 7 meses. Nada, absolutamente nada, justifica tal fato”, afirmou o ministro no texto da decisão.

Essa tese, no entanto, foi rebatida por Janot no pedido da última quinta-feira. O procurador-geral da República alega que a própria defesa contribui para o prolongamento do prazo criminal e que “a duração razoável do processo deve ser deferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas”.

Após deixar a prisão, o goleiro assinou contrato com o Boa Esporte Clube, de Varginha, em Minas Gerais, que disputa a segunda divisão do Campeonato Mineiro.