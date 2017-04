STF autoriza investigação de 9 ministros de Temer, diz Estadão

São Paulo – Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, o ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na mais alta corte do país, autorizou a abertura de 83 inquéritos contra políticos com foro especial. Até o momento, a assessoria de imprensa do STF não confirmou a informação.

Ainda segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a lista contemplaria nove ministros do governo de Michel Temer, 29 senadores, 42 deputados federais, três governadores, um ministro do Tribunal de Contas da União e outras 24 pessoas que não possuem foro privilegiado mas foram citadas pelos delatores.

A nova leva de investigações foi solicitada no último dia 14 de março pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Os 83 pedidos de abertura de inquérito foram feitos a partir dos acordos de colaboração premiada firmados com 77 executivos e ex-executivos das empresas Odebrecht e Braskem.

Sgundo a reportagem, o Estado teve acesso a despachos de Fachin assinados eletronicamente no último dia 4, com 83 decisões do ministro.

De acordo com o jornal, os senadores Aécio Neves (MG), presidente do PSDB, e Romero Jucá (RR), presidente do PMDB, são os políticos com o maior número de inquéritos a serem abertos: cinco cada, de acordo com a reportagem. O senador Renan Calheiros (PMDB-AL), ex-presidente do Senado, vem em seguida, com quatro.

O jornal afirma que o presidente Michel Temer (PMDB) é citado nos pedidos de abertura mas não foi incluído na lista de investigados porque possui “imunidade temporária” por ser presidente da República.

Em 31 de março, a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação em que alega não poder investigar Temer por fatos que ocorreram fora do atual mandato.

Veja a lista divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo:

Políticos que serão alvo de inquérito na Lava Jato Senador da República Romero Jucá Filho (PMDB-RR) Senador Aécio Neves da Cunha (PSDB-MG) Senador da República Renan Calheiros (PMDB-AL) Ministro da Casa Civil Eliseu Lemos Padilha (PMDB-RS) Ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab (PSD) Senador da República Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) Deputado Federal Paulinho da Força (SD-SP) Deputado Federal Marco Maia (PT-RS) Deputado Federal Carlos Zarattini (PT-SP) Deputado Federal Rodrigo Maia (DEM-RM), presidente da Câmara Deputado federal João Carlos Bacelar (PR-BA) Deputado federal Milton Monti (PR-SP) Governador do Estado de Alagoas Renan Filho (PMDB) Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República Wellington Moreira Franco (PMDB) Ministro da Cultura Roberto Freire (PPS) Ministro das Cidades Bruno Cavalcanti de Araújo (PSDB-PE) Ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos Antônio Pereira (PRB) Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Borges Maggi (PP) Ministro de Estado da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB) Senador da República Paulo Rocha (PT-PA) Senador Humberto Sérgio Costa Lima (PT-PE) Senador da República Edison Lobão (PMDB-PA) Senador da República Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) Senador da República Jorge Viana (PT-AC) Senadora da República Lidice da Mata (PSB-BA) Senador da República José Agripino Maia (DEM-RN) Senadora da República Marta Suplicy (PMDB-SP) Senador da República Ciro Nogueira (PP-PI) Senador da República Dalírio José Beber (PSDB-SC) Senador da República Ivo Cassol Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) Senadora da República Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) Senadora da República Kátia Regina de Abreu (PMDB-TO) Senador da República Fernando Afonso Collor de Mello (PTC-AL) Senador da República José Serra (PSDB-SP) Senador da República Eduardo Braga (PMDB-AM) Senador Omar Aziz (PSD-AM) Senador da República Valdir Raupp Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) Senador da República Eduardo Amorim (PSDB-SE) Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) Senador da República Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) Senador da República Ricardo Ferraço (PSDB-ES) Deputado Federal José Carlos Aleluia (DEM-BA) Deputado Federal Daniel Almeida (PCdoB-BA) Deputado Federal Mário Negromonte Jr. (PP-BA) Deputado Federal Nelson Pellegrino (PT-BA) Deputado Federal Jutahy Júnior (PSDB-BA) Deputada Federal Maria do Rosário (PT-RS) Deputado Federal Felipe Maia (DEM-RN) Deputado Federal Ônix Lorenzoni (DEM-RS) Deputado Federal Jarbas de Andrade Vasconcelos (PMDB-PE) Deputado Federal Vicente “Vicentinho” Paulo da Silva (PT-SP) Deputado Federal Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) Deputada Federal Yeda Crusius (PSDB-RS) Deputado Federal Paulo Henrique Lustosa (PP-CE) Deputado Federal José Reinaldo (PSB-MA), por fatos de quando era governador do Maranhão Deputado Federal João Paulo Papa (PSDB-SP) Deputado Federal Vander Loubet (PT-MS) Deputado Federal Rodrigo Garcia (DEM-SP) Deputado Federal Cacá Leão (PP-BA) Deputado Federal Celso Russomano (PRB-SP) Deputado Federal Dimas Fabiano Toledo (PP-MG) Deputado Federal Pedro Paulo (PMDB-RJ) Deputado federal Lúcio Vieira Lima (PDMB-BA) Deputado Federal Paes Landim (PTB-PI) Deputado Federal Daniel Vilela (PMDB-GO) Deputado Federal Alfredo Nascimento (PR-AM) Deputado Federal Zeca Dirceu (PT-SP) Deputado Federal Betinho Gomes (PSDB-PE) Deputado Federal Zeca do PT (PT-MS) Deputado Federal Vicente Cândido (PT-SP) Deputado Federal Júlio Lopes (PP-RJ) Deputado Federal Fábio Faria (PSD-RN) Deputado Federal Heráclito Fortes (PSB-PI) Deputado Federal Beto Mansur (PRB-SP) Deputado Federal Antônio Brito (PSD-BA) Deputado Federal Décio Lima (PT-SC) Deputado Federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) Ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rêgo Filho Governador do Estado do Rio Grande do Norte Robinson Faria (PSD) Governador do Estado do Acre Tião Viana (PT) Prefeita Municipal de Mossoró/RN Rosalba Ciarlini (PP), ex-governadora do Estado Valdemar da Costa Neto (PR) Luís Alberto Maguito Vilela, ex-Senador da República e Prefeito Municipal de Aparecida de Goiânia entre os anos de 2012 e 2014 Edvaldo Pereira de Brito, então candidato ao cargo de senador pela Bahia nas eleições 2010 Oswaldo Borges da Costa, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais/Codemig Senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) Cândido Vaccarezza (ex-deputado federal PT) Guido Mantega (ex-ministro) César Maia (DEM), vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-deputado federal Paulo Bernardo da Silva, então ministro de Estado Eduardo Paes (PMDB), ex-prefeito do Rio de Janeiro José Dirceu Deputada Estadual em Santa Catarina Ana Paula Lima (PT-SC) Márcio Toledo, arrecadador das campanhas da senadora Suplicy Napoleão Bernardes, Prefeito Municipal de Blumenau/SC João Carlos Gonçalves Ribeiro, que então era secretário de Planejamento do Estado de Rondônia advogado Ulisses César Martins de Sousa, à época Procurador-Geral do Estado do Maranhão Rodrigo de Holanda Menezes Jucá, então candidato a vice-governador de Roraima, filho de Romer Jucá Paulo Vasconcelos, marqueteiro de Aécio Eron Bezerra, marido da senadra Grazziotin Moisés Pinto Gomes, marido da senadora Kátia Abreu, em nome de quem teria recebido os recursos – a38 Humberto Kasper Marco Arildo Prates da Cunha Vado da Famárcia, ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho José Feliciano

