SP vai emprestar bombas de água à Paraíba

São Paulo – O Governo do Estado de São Paulo e o Ministério da Integração Social assinaram nesta segunda-feira, 26, um termo de empréstimo pelo qual a Sabesp vai emprestar à Paraíba bombas de água.

Os equipamentos extraíram água do volume morto do Sistema Cantareira para a rede hidráulica durante a crise hídrica que colocou em risco o abastecimento da cidade de São Paulo e de parte da Região Metropolitana.

O termo foi assinado pelo governador Geraldo Alckmin e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, no Palácio dos Bandeirantes.

O equipamento é composto por quatro conjuntos de bombas de sucção, que serão usadas para puxar água do trecho leste da transposição do Rio São Francisco, na Região de Itaparica, na Bahia. As bombas vão beneficiar também parte de Pernambuco.

As bombas são flutuantes e têm capacidade de bombear até 2 mil litros de água bruta por segundo. O objetivo inicial é ajudar a combater a grave estiagem que afeta o município de Campina Grande, o segundo mais populoso da Paraíba, com pouco mais de 400 mil habitantes, e o agreste pernambucano.