SP tem madrugada mais fria do ano pelo segundo dia consecutivo

São Paulo – A cidade de São Paulo registrou a temperatura mais fria do ano pelo segundo dia seguido, com 13,4ºC na madrugada deste sábado, 29, no Mirante Santana, na zona norte.

Na sexta-feira, o frio já tinha sido recorde, com 13,6ºC, no mesmo local, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o Climatempo, o frio deve permanecer nos próximos dias devido à influência de uma massa de ar polar que que está sobre a região Centro-Sul.

A previsão do tempo para o domingo, 30, na capital paulistana é de temperaturas entre 12ºC e 22ºC, enquanto no feriado, a mínima deve permanecer em 12ºC e a máxima subir para 23º C. As temperaturas nos dias seguinte devem seguir a mesma tendência, com temperaturas entre 12ºC e 26ºC até o próximo sábado, 6. Há chance de chuva apenas na terça, 2, e na quarta-feira, 3.