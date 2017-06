SP registra 11ª morte de motociclista nas Marginais em 2017

Um motociclista morreu após ser atingido por dois carros na Marginal do Pinheiros no início da noite desta terça-feira, 6. O acidente aconteceu pouco antes das 18 horas, na pista local (Avenida das Nações Unidas), na altura da Ponte Estaiada, sentido Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros, quando o resgate chegou ao local a vítima, um homem de 34 anos já estava sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que tentava reanimar a vítima. A morte foi comunicada às 18h30.

Mais uma

Essa é a 11ª morte de motociclistas desde o começo do ano nas Marginais do Tietê e do Pinheiros, mas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), nenhum dos acidentes tem relação com a velocidade dos veículos.