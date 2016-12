SP recebe repasse de R$ 50 mi para equipamentos de segurança

São Paulo – O governo de São Paulo anunciou investimentos de R$ 51,7 milhões na aquisição de equipamentos para o sistema penitenciário paulista, sendo a maior parte desse montante financiada pelo repasse de R$ 50,3 milhões do governo federal.

Serão comprados 523 coletes à prova de bala, mais de 2,3 mil rádios – entre transceptores e rádios de comunicação- e 125 veículos especializados no transporte de presos que vão renovar a frota dos 166 presídios do Estado.

Os coletes e rádios serão destinados a 17 novas unidades prisionais a serem inauguradas, assim como vão equipar o grupo de intervenção rápida que apoia agentes de segurança com o uso de armas não letais.

Além dessa aquisição, a Policia Militar de São Paulo recebeu nesta quinta-feira, 22, do governo federal equipamentos de segurança comprados para os Jogos Olímpicos, que aconteceram neste ano no Rio de Janeiro.

Foram doados 6 mil munições, seis fuzis e uma ferramenta para manutenção de arma de fogo. Também foram entregues equipamentos como um aparelho de raio-x portátil, um robô antibomba e um detector de gases tóxicos. O governo investiu R$ 4,2 milhões nesse material, que equipou a Força Nacional na Olimpíada.

O anúncio foi feito em cerimônia realizada nesta quinta-feira com a presença do governador paulista, Geraldo Alckmin, e do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista.