Soldados estão em torno do Ministério das Comunicações

Brasília – Pelo menos 30 homens do Exército fazem a proteção do Ministério das Comunicações no início da noite desta quarta-feira.

Os homens seguram um escudo transparente do Exército e usam capacete e colete de proteção.

Os homens se posicionaram em torno de todo o edifício em posições espaçadas. Os homens estão em pé.

Há cerca de uma hora, homens da Força Nacional estavam nas proximidades do edifício. Ao lado, no Ministério da Justiça, a Força Nacional ainda faz a proteção do edifício.

Nos ministérios próximos, como Defesa e Fazenda, não há esquema de proteção especial no momento.