Sobe para 19 número de vítimas de naufrágio no Pará

Dezenove pessoas morreram no naufrágio ocorrido na noite de terça-feira no estado do Pará, segundo o mais recente balanço da Secretaria Estadual de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira.

O balanço anterior era de 10 óbitos, mas outros nove corpos sem vida foram encontrados nesta quinta. De acordo com a Defesa Civil, há 23 sobreviventes e outras 7 pessoas ainda desaparecidas, totalizando 49 passageiros a bordo na hora do acidente ocorrido no rio Xingu.

O barco “Comandante Ribeiro” saiu de Santarém (PA) na segunda-feira (21) por volta das 21h e viajava para Vitória do Xingu, com escala nos municípios de Monte Alegre e Prainha. O navio afundou entre as cidades de Porto de Moz e Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará.

Outro acidente

Há 20 dias, outra embarcação também naufragou no Pará, nas proximidades do porto de Óbidos, a 1.100 quilômetros de Belém. Segundo a Marinha do Brasil, onze pessoas estavam a bordo da embarcação e apenas duas foram resgatadas com vida.

A embarcação da empresa Bertolini Transportes colidiu com o navio Mercosul Santos. O navio deixou o porto de Suape, em Pernambuco, com destino a Manaus, enquanto o comboio da Bertolini partia de Porto Velho, em Rondônia, rumo ao município de Santarém.