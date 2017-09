Skaf diz que campanha em 2014 teve contas aprovadas

Caio Rinaldi, do Estadão Conteúdo

Por Caio Rinaldi, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e candidato ao Governo de São Paulo em 2014 pelo PMDB, Paulo Skaf emitiu nota em resposta a acusações do delator Lúcio Funaro, operador do PMDB, de que a campanha de Skaf teria recebido repasse de R$ 500 mil em dinheiro vivo.

O montante teria sido entregue em um escritório ligado ao responsável pela campanha, o publicitário Duda Mendonça.

“Todas as doações recebidas pela campanha de Paulo Skaf ao governo de São Paulo estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral, que aprovou sua prestação de contas sem qualquer reparo”, diz a nota, que ainda afirma que Paulo Skaf “nunca pediu e nem autorizou ninguém a pedir qualquer contribuição de campanha que não as regularmente declaradas”.