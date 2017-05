Sites abrem inscrições gratuitas para simulado do Enem

Feita a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes podem desde já aprofundar ainda mais os estudos. Duas plataformas online disponibilizam simulados gratuitamente este mês.

As inscrições do Enem terminaram na sexta-feira (19) e até a última atualização do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 6,5 milhões haviam se inscrito.

O Geekie Games abriu nesse final de semana acesso a um simulado gratuito com dois cadernos de provas.

As áreas de conhecimento estão organizadas da mesma forma que o Enem: haverá questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias no primeiro dia de avaliação; matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias estarão no segundo dia de prova. Os estudantes têm até as 20h do dia 28 de maio, no horário de Brasília.

Após iniciado o teste, os estudantes terão até duas horas seguidas para concluir cada caderno de prova. Ao entregá-las, os participantes receberão imediatamente um relatório gratuito com os assuntos mais errados, além do gabarito das questões. Também poderão comparar se conseguiriam ou não ser aprovados no curso que desejam, com base nas notas do ano passado. Para fazer os simulados de 2017 basta que o estudante crie uma conta gratuita no site do Geekie Games ou baixe o aplicativo para Android.

Outro simulado é o da plataforma Descomplica, que será aplicado nos dias 28 de maio e 4 de junho. As inscrições estão abertas. O simulado também segue o formato do Enem e será aplicado em dois domingos. Os estudantes terão acesso a correção e às notas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do ano passado, para que possam estimar se conseguiriam ou não ser aprovados no curso que desejam.

Aprendizado online

Segundo o professor de física e CEO da plataforma Descomplica, Marco Fisbhen, os estudos online permitem que o estudante organize o próprio tempo e que tenha acesso a um plano de estudos personalizado, voltado para as próprias demandas.

“O primeiro desafio para prender o estudante online é parar de tentar prender. Quem prende é a escola, que coloca estudantes dentro de um muro e tem que impedir que saiam. Na internet, o estudante vai trocar de aba se ele quiser. O que queremos é que ele volte”, diz Fisbhen.

“O nosso propósito é criar uma instituição digital que entregue algo que seja divertido para todos aprenderem. Divertido não é fácil ou engraçado. Fazer um gol, por exemplo, não é sempre fácil, mas as pessoas se divertem jogando futebol”.

“As ferramentas de aprendizado online e os aplicativos são soluções cada vez mais adotadas. Podem ser usadas tanto para complementar os estudos por estudantes de escolas públicas e privadas, quanto como ferramentas suficientes [de estudos]”, diz o diretor da plataforma Geekie Games, Wolney Melo. Segundo ele, 60% dos usuários da plataforma a tem como solução principal. “Lá temos o conteúdo suficiente para preparar o aluno para o Enem.”

Até o ano passado, o Geekie Games, por um acordo com o governo federal, oferecia planos de estudo gratuitos para estudantes de escolas públicas. O acordo não foi renovado este ano, mas o Geekie tem como filosofia a oferta de preços abaixo do mercado. A plataforma Descomplica também oferece preços acessíveis e descontos para os estudantes.

Nota mil

A estudante de medicina Sophia Martinelli Rodrigues, 19 anos, foi uma das 77 pessoas que tiraram a nota máxima, 1000, na redação do Enem do ano passado. Sophia faz as provas do Enem desde 2012, quando ainda era estudante do primeiro ano do ensino médio, para treinar os conhecimentos. Esta foi a primeira vez que obteve a nota 1000.

Sophia recorreu aos estudos online, na plataforma Descomplica. “Redação é basicamente prática. Quem pratica dificilmente vai mal. Duas ou três vezes por semana eu escrevia redações tanto online quanto presencialmente”. Ela acredita que o diferencial que a levou à nota 1000 foi usar referências de contextos históricos e autores relacionados ao tema no texto. A prova que fez tinha como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil.

Em relação aos estudos pela internet, Sophia diz que sempre gostou da independência que proporcionam. “Nem sempre o professor está no mesmo ritmo que você. Às vezes você já viu e professor continua naquilo. É a melhor coisa escolher o que vai estudar na hora que quer e do seu jeito”, diz. Mas, confessa que não abandonou as aulas presenciais: “elas proporcionam informações e convívio que não tenho somente em casa.”

Enem

As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. O resultado das provas poderá ser usado em processos seletivos para vagas no ensino público superior, pelo Sistema de Seleção Unificada para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil.