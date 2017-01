Site de resultados do Enem fica instável por volume de acessos

São Paulo — Na primeira hora após a divulgação de resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta quarta-feira (18), o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresenta instabilidade para abrir as notas dos candidatos.

O motivo, segundo a assessoria de imprensa do órgão, que é vinculado ao Ministério da Educação (MEC), é o alto número de candidatos que estão tentando conferir seu desempenho na prova. A pasta afirmou que ainda apura o número de acessos simultâneos à página de resultados e não soube informar quando o sistema será normalizado.

A divulgação dos resultados foi liberada a partir das 11h30 desta quinta-feira. Por volta das 12h30, a reportagem de EXAME.com tentava, sem sucesso, abrir as páginas do site do Inep e dos resultados do Enem.

Internautas têm relatado nas redes sociais as dificuldades de abrir os links após a divulgação dos resultados. A hashtag #Enem é o principal trending topic do Twitter no Brasil no começo da tarde de hoje.

Confira as reações dos estudantes que não conseguiram ainda acessar a página de resultados:

Certeza que o INEP quer me poupar de uma decepção, mas precisa não cara, pode mandar, eu aguento! #enem — Anitta Sobral (@AnittaSobral) January 18, 2017

SÓ EU QUE NÃO CONSIGO VER MINHA NOTA É ISSO MESMO??? #enem — Raymi Müller (@raymimuller) January 18, 2017

Por um site do INEP q aguente mais acessos simultâneos! #ENEM — Eddie Rodrigues (@speedcrash) January 18, 2017