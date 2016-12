Simpatizantes improvisam despedida para Haddad em SP

São Paulo – Eleitores e simpatizantes do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), foram à sede da Prefeitura, no centro da cidade, participar de uma despedida improvisada da gestão na manhã desta sexta-feira, 30.

Com cartazes de “Valeu, Haddad”, o prefeito foi saudado pelos correligionários e teve de enfrentar uma maratona de selfies com os que estavam presentes.

No próximo domingo, 1º, o prefeito eleito, João Doria (PSDB), toma posse e passa a ocupar o gabinete localizado nas imediações do Viaduto do Chá.

Pelo Facebook, Haddad postou um texto intitulado “Foi um privilégio governar com vocês” em que reafirma ter deixado “um legado importante para as gerações futuras”.

“É evidente que não deu pra fazer tudo que gostaríamos. Mas foram muitas as realizações nos quatro cantos da cidade, sobretudo na periferia. Fizemos o que precisava ser feito. Sem cálculo eleitoral, sem demagogia ou pirotecnia. Nunca acreditei nas saídas fáceis para se resolver um problema e, do mesmo modo, jamais tomei uma decisão ‘jogando para a torcida'”, escreveu o atual prefeito.

Ele encerrou a mensagem dizendo ter feito uma “transição de alto nível” com a futura gestão tucana. “Mantivemos uma relação cordial, produtiva e transparente. Desejo, com toda a sinceridade, que ele tenha sucesso na condução de uma cidade tão complexa e desafiadora como é São Paulo.”