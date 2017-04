Servidor que não aderir à greve terá corrida gratuita, diz Doria

São Paulo – O prefeito de São Paulo João Doria anunciou acordo para que servidores públicos tenham transporte de graça durante a greve nesta sexta-feira. Em vídeo no seu perfil do Facebook, Doria fala que os funcionários vão receber uma mensagem até amanhã da chefia de seu departamento indicando o serviço de aplicativo que poderão usar.

“Você que é servidor público vai receber uma mensagem até amanha pela chefia do departamento da área onde trabalha, indicando um serviço de aplicativo que poderá usar gratuitamente para levá-lo ao trabalho”, explica o prefeito. “Se tiver dificuldade, use o aplicativo”.

As parcerias seriam com o Uber e a 99, segundo a coluna da Mônica Bergamo, no jornal Folha de S. Paulo. A assessoria de imprensa da 99 ainda não confirmou a informação.

Na última terça-feira, o prefeito já havia afirmado que cortará o ponto dos funcionários que aderirem à greve.

Posicionamento do Uber

Nesta sexta, se for andar de Uber, compartilhe um carro

Como todos sabem, os motoristas parceiros da Uber são autônomos e todos os dias têm o poder de escolher se desejam ou não dirigir pela plataforma. Dado o altíssimo trânsito esperado em São Paulo nesta sexta-feira (28), a forma como a Uber pode ajudar a cidade é incentivando quem for se movimentar a compartilhar um carro. Desta forma, para colocar mais gente em menos carros, vamos dar duas viagens de R$20 de uberPOOL para quem precisar sair de casa em horários de pico (7h às 11h e 16h às 20h).