Serra diz que PSDB seguirá no governo Temer

Brasília – O senador José Serra (SP) disse que o PSDB decidiu durante reunião na noite desta segunda-feira permanecer no governo do presidente Michel Temer e que o partido não fará neste momento um movimento de desembarque do governo.

O senador afirmou a jornalistas que a reunião entre os tucanos teve “um sentimento muito forte de unidade” em meio a divergências internas na legenda, com parlamentares mais jovens defendendo a saída do governo Temer, diante de acusações que têm atingido o presidente.