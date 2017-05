Brasília – O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou nesta quarta-feira que 18 senadores do PMDB manifestaram “apoio irrestrito” ao presidente Michel Temer em reunião no Palácio do Planalto nesta manhã.

Eunício relatou ainda que Temer fez uma explanação do quadro político, reafirmou seu compromisso em tocar as reformas e disse que só deixa o governo em 31 de dezembro de 2018, quando se encerra o atual mandato.