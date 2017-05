Senador protocola pedido de CPI para investigar BNDES

Brasília – O senador Roberto Rocha (PSB-MA) protocolou na tarde desta quarta-feira um pedido de abertura de uma CPI no Senado para investigar empréstimos concedidos pelo BNDES para a internacionalização de empresas, entre as quais a JBS, do grupo J&F.

O senador conseguiu a assinatura de 37 senadores para pedir a abertura da investigação, dez a mais do que era preciso.

O requerimento da CPI assinado pelos parlamentares menciona a JBS como uma das primeiras empresas a receber esses empréstimos do BNDES.

“O primeiro grande empréstimo do programa de internacionalização foi de 80 milhões de dólares ao frigorífico Friboi (JBS), para a compra de 85 por cento da principal empresa de carne bovina na Argentina, a americana Swift Armour” diz o requerimento.