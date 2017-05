Senado recebe notificação e afasta Aécio, diz site

São Paulo – Aécio Neves é oficialmente um senador cassado. Segundo o G1, o advogado-geral do Senado informou que ele foi afastado das funções assim que chegou a notificação do STF, nesta manhã.

O relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, recebeu um pedido de prisão da Procuradoria Geral da República, mas rejeitou-o e decidiu pelo afastamento do tucano. O assunto só será levado a plenário se a PGR entrar com recurso.

Aécio foi gravado solicitando R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, um dos controladores do grupo J&F.

Ao afastar Aécio da função parlamentar ou “de qualquer outra função pública”, o ministro Edson Fachin impôs duas medidas cautelares ao tucano: a proibição de contatar qualquer outro investigado ou réu no conjunto de fatos revelados na delação da JBS; e a proibição de se ausentar do País, devendo entregar seu passaporte.

