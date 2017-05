Senado pode criar 2ª CPI para investigar empréstimos do BNDES

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), leu hoje (25) o requerimento para a criação de mais uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar os empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Ontem, foi lido o requerimento para uma investigação semelhante no Senado, hoje o pedido é para uma comissão mista de deputados e senadores.

A CPMI terá como objeto verificar fraudes e irregularidades em aportes concedidos à empresa JBS pelo BNDES e por sua subsidiária, a BNDES Participações, entre 2007 e 2016.

Esses repasses já são investigados atualmente pela Polícia Federal, que deflagrou operação sobre o tema este mês.

O requerimento para criação da comissão teve as assinaturas de 32 senadores e 200 deputados. Como a leitura foi feita hoje, quem apoiou a criação do colegiado terá até 0h para retirar a assinatura, se quiser.

No caso do requerimenro de ontem para criar a CPI exclusivamente no Senado, que teve como autor o senador Roberto Rocha (PSB-MA), também deverão ser investigados empréstimos do banco à JBS, mas a empresa não será o único foco da investigação.

Os senadores deverão analisar os créditos concedidos pelo BNDES a várias empresas por meio do programa de globalização de companhias nacionais.

Já a CPMI terá 16 senadores e 16 deputados titulares. Se as assinaturas não forem retiradas, os partidos poderão começar a indicar os membros para a comissão a partir da próxima semana.

Ainda não há previsão de quem serão presidente e relator, mas é de praxe que um dos cargos fique com o autor do requerimento, neste caso o senador Athaídes de Oliveira (PSDB-TO).