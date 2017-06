Senado fecha acordo e reforma trabalhista vai a plenário dia 28

Brasília – Senadores do governo e da oposição chegaram a um acordo nesta quinta-feira sobre o calendário de tramitação da reforma trabalhista no Senado e a matéria ficará pronta para ser votada no plenário em 28 de junho, afirmou o líder do governo na Casa, Romero Jucá (PMDB-RR).

Jucá afirmou que o relatório da reforma trabalhista será lido na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) no dia 13 de junho, com votação no colegiado no dia 20.

No dia 21, será lido o parecer sobre a constitucionalidade da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde a matéria será relatada pelo próprio Jucá, segundo o cronograma aprovado pelos senadores.

“A reforma trabalhista então ficará pronta para ser votada no plenário no dia 28/06, portanto, comprevisão de aprovação até o final do mês”, afirmou Jucá em mensagem publicada em sua conta no Twitter.

A reforma trabalhista, uma das prioridades do governo do presidente Michel Temer, foi aprovada esta semana pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.