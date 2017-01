Sem Teori, não teria havido Lava Jato, afirma Moro

São Paulo — O juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba e responsável pela Operação Lava Jato, publicou uma nota de pesar sobre o falecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki em um acidente aéreo nesta quinta-feira (19).

Segundo o magistrado, Teori foi “um herói brasileiro”. “Exemplo para todos os juízes, promotores e advogados deste país. Sem ele, não teria havido a Operação Lavajato”, afirmou Moro.

Teori era o relator da Operação no STF. Ele seria o responsável por homologar as delações premiadas de 77 executivos da Odebrecht na Corte.

Moro prestou condolências à família de Teori e disse que está “perplexo” com a notícia da morte do ministro. “Espero que seu legado, de serenidade, seriedade e firmeza na aplicação da lei, independente dos interesses envolvidos, ainda que poderosos, não seja esquecido”, completou Moro.

A direção do Foro da Justiça Federal do Paraná também divulgou nota de pesar na tarde desta quinta.