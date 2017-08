Sem quórum, Eunício adia sessão para votar vetos da LDO

Thiago Faria, Julia Lindner e Renan Truffi, do Estadão Conteúdo

Brasília – Sem quórum suficiente para colocar em votação os vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), adiou nesta quinta-feira, 24, a sessão pela terceira vez.

Agora, a sessão foi remarcada para as 11h da próxima terça-feira, dia 29.

Eunício chegou a abrir a sessão de hoje, mas, embora o painel indicasse a presença de 133 deputados e 19 senadores, não havia nem sequer um senador além do próprio presidente do Senado no plenário.

O peemedebista disse que fez um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que a sessão do Congresso não atrapalhasse a votação da reforma política.

Por isso, a adiou por tantas vezes. “Farei de tudo para não atrapalhar a reforma política”, disse.