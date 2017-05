Secretário-Geral do PSDB defende saída de Aécio da liderança

Brasília – O secretário-geral do PSDB, deputado federal Sílvio Torres (SP), defendeu na manhã desta quinta-feira, 18, que o senador Aécio Neves (MG) se afaste da presidência nacional do PSDB.

Para o tucano paulista, a permanência de Aécio no cargo é inviável. Torres acredita que o parlamentar mineiro deverá pedir licença do posto.

“Acho que ele próprio vai tomar essa decisão. Não há outra alternativa. É inviável. Está correndo risco de ser preso. Ele está bem consciente”, afirmou Torres em entrevista antes da reunião da bancada do PSDB na Câmara para discutir as denúncias contra Aécio e o presidente Michel Temer baseadas na delação premiado da JBS.

Para o secretário, Aécio precisa se afastar do comando do partido para cuidar de sua defesa e para deixar que o partido tome as decisões políticas “desvinculado” do processo contra o senador. “A situação dele é mais grave do que se afastar. O problema dele é evitar ser preso”, afirmou o parlamentar paulista, que é ligado ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

O secretário explicou que a sucessão de Aécio na presidência do PSDB depende de como se dará a saída do tucano.

Se o senador se licenciar, o estatuto da sigla prevê que o próprio presidente licenciado indique o substituto entre os vice-presidentes.

Caso ele renuncie ao posto, o vice-presidente mais velho da legenda, no caso o ex-governador Alberto Goldman, assume e convoca novas eleições para o comando do partido.

Sobre a permanência do PSDB no governo Temer, Torres afirmou que o partido tem responsabilidade de ajudar a manter “certa estabilidade institucional” do País. “Como pode ajudar saindo todo mundo governo e deixando o presidente sozinho?”, questionou o parlamentar paulista. O partido tem quatro ministérios.