Secretário-executivo de Segurança do CE é assaltado em Fortaleza

São Paulo – Ter um cargo no mais alto escalão da Secretaria de Segurança Pública do estado do Ceará não foi suficiente para tornar o secretário-executivo da pasta, Raulfilio Santiago Vidal, imune às estatísticas de violência.

Na noite desta terça-feira, o secretário foi assaltado no bairro de Fátima, em Fortaleza. Na ocorrência, os suspeitos levaram o veículo pertencente a Vidal – o carro já foi localizado.

“As investigações para a identificação e prisão dos envolvidos no delito são realizadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) da Polícia Civil do Estado do Ceará”, afirma a secretaria em nota

Em 2015, segundo dados do Anuário de Segurança Pública, 14,2 mil veículos foram roubados ou furtados no Ceará – desse total, mais de 8 mil na capital, Fortaleza. Proporcionalmente, o estado está em nono em ranking de unidades da federação com maior taxa de roubo e furto de veículos.