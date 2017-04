Secretário de SP recebeu R$ 50 mil via caixa 2, dizem delatores

Os executivos do Grupo Odebrecht Carlos Armando Guedes Paschoal e Benedicto Barbosa da Silva Júnior afirmaram à Procuradoria-Geral da República que a empreiteira pagou R$ 50 mil via caixa 2 para a campanha do deputado federal Arnaldo Calil Pereira Jardim (PPS-SP).

Hoje, ele é secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB).



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin determinou que os depoimentos sejam encaminhados para a Procuradoria da República de São Paulo para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

“Determino levantamento do sigilo dos autos; ordeno a remessa dos autos ao Procurador-Geral da República, pelo prazo de 10 (dez) dias, para requerer o que entender de direito.”