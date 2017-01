Secretário de Administração Penitenciária do AM pede demissão

São Paulo – O secretário de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas, Pedro Florêncio Filho, pediu exoneração do cargo na manhã desta sexta-feira, 13, informou o governo estadual. Quem assume a pasta é o tenente coronel Cleitman Rabelo Coelho, comandante do Policiamento Especializado (CPE).

O documento com a exoneração de Florêncio Filho e a nomeação do novo secretário foi assinado pelo governador José Melo (PROS), nas primeiras horas da manhã desta sexta.

Em entrevista a uma rádio local, o ex-titular da secretaria disse que estava cansado e frustrado com o fracasso de seu projeto de humanização dos presídio.

Florêncio Filho assumiu a pasta em setembro de 2015, logo após o então secretário Louismar Bonates pedir exoneração do cargo.

Massacre

Um sangrento confronto entre facções no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, deixou 56 mortos entre a tarde de 1º de janeiro e a manhã do dia 2.

A rebelião, que durou 17 horas, acabou com detentos esquartejados e decapitados no segundo maior massacre registrado em presídios no Brasil – em 1992, 111 morreram no Carandiru, em São Paulo.

Treze funcionários e 70 presos foram feitos reféns e 184 homens conseguiram fugir. Outros quatro presos foram mortos no Instituto Penal Antonio Trindade (Ipat), também em Manaus.

Segundo o governo do Amazonas, o ataque foi coordenado pela facção Família do Norte (FDN) para eliminar integrantes do grupo rival, o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nota de EXAME.com:

Segundo informações da Secretária de Segurança de Pública do Amazonas, o tenente coronel Cleitman Rabelo assume a Secretaria de Administração Penitenciária. Veja a nota:

“O governador José Melo nomeou nesta sexta-feira, 13 de janeiro, o tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Rabelo Coelho, para o cargo de secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Ele assume a pasta substituindo o agente da Polícia Federal, Pedro Florencio, que estava na coordenação da secretaria desde outubro de 2015.

O tenente-coronel Cleitman Rabelo era o comandante do Policiamento Especializado. Formado na academia de Polícia do Ceará, Rabelo tem pós-graduação em gestão e direito de trânsito, especialização em choque, policiamento comunitário e tiro tático. O tenente-coronel também já coordenou os comandos de Policiamento de Área Norte (CPA-Norte) e Leste (CPA-Leste) e foi diretor de trânsito do Manaustrans entre 2009 e 2012 na gestão do prefeito Amazonino Mendes.”