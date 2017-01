Secretário da Unasul se solidariza com vítimas em Manaus

O secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), Ernesto Samper, solidarizou-se nesta segunda-feira (2) com os familiares das vítimas do motim carcerário no Brasil, que deixou pelo menos 60 mortos, e afirmou que uma reforma penitenciária é “inadiável”.

“Nossa solidariedade com as vítimas e com os familiares do motim carcerário no Brasil, onde dezenas de pessoas morreram”, escreveu Samper em sua conta do Twitter.

1/1 Nuestra solidaridad con víctimas y familiares del motín carcelario en Brasil donde murieron decenas de personas. — Ernesto Samper (@ernestosamperp) January 2, 2017

2/2 Los sistemas penitenciarios se han convertido en fábricas de violación de los DDHH y escuelas del crimen. !Su reforma es inaplazable! — Ernesto Samper (@ernestosamperp) January 2, 2017

O secretário da Unasul defendeu uma reforma dos sistemas penitenciários.

“Os sistemas penitenciários se transformaram em fábricas de violação dos DH e escolas do crime. Sua reforma é inadiável!”, apontou Samper em outra mensagem na mesma rede social.

O violento motim no presídio Anísio Jobim, em uma área periférica de Manaus, teve origem em confrontos entre facções rivais.