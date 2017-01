Sartori, governador do RS, decreta luto oficial por três dias

São Paulo – O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), decretou nesta quinta-feira, 19, luto oficial no Estado por três dias em memória do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), que morreu na queda de um avião de pequeno porte em Paraty, no litoral sul do Rio.

“Aos familiares, nossas condolências”, postou Sartori, no Twitter.

Ele afirmou que a morte de Teori Zavascki é uma “perda que consterna profundamente a população gaúcha e brasileira”.

“Construiu família e grande parte de sua trajetória no Rio Grande do Sul, o que sempre foi motivo de orgulho para todos nós”, lembrou Sartori na postagem.

O governador do Rio Grande do Sul escreveu também que Teori, além de “notável jurista e magistrado, foi um grande ser humano”. “A carreira do ministro Teori Zavascki testemunha valores de civismo, dignidade, conhecimento e independência”, assinalou.