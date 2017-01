São Paulo volta a comemorar aniversário com Bolo do Bixiga

Um bolo gigante de aniversário foi consumido em minutos por centenas de pessoas na manhã de hoje (25). O motivo da festança é a comemoração dos 463 anos de São Paulo, celebrado nesta quarta-feira.

A cidade voltou a ser homenageada com o tradicional Bolo do Bixiga, celebração famosa que teve sua última edição em 2008 e foi interrompida por falta de patrocinadores.

Com saudade da comemoração, moradores e comerciantes da Bela Vista e do Bixiga (região central), onde a festa ocorria desde 1986, se reuniram para confeccionar o bolo gigante, que é partilhado rapidamente entre a população presente.

Neste ano, a confecção do bolo foi comunitária. Os voluntários doaram um bolo de pão de ló ou de outro sabor. Uma das voluntárias foi a auxiliar técnico em enfermagem Áurea Amélia Caviquioli, moradora do Bixiga há 37 anos. “A cada ano a gente espera mais organização, e que o pessoal colabore, para curtir mais o aniversário dessa cidade linda que amo”, destacou. Ela também colaborou na montagem da mesa do bolo, que começou logo cedo na Rua Rui Barbosa.

A bióloga Márcia Rebouças, moradora da Vila Mariana, chegou com seu bolo de cenoura e chocolate. “Há anos que participo da festa, o Walter [organizador] é muito meu amigo, é uma festa muito bonita para população.”

Um dos idealizadores do bolo, o dono de cantinas Walter Taverna, 83 anos, espera que o evento promova a união. “Com esta festa queremos uma união entre todas as famílias, sem nenhum preconceito”, avalia.

Ele conta que a tradição do Bolo do Bixiga teve início em 1986 com a ajuda do amigo Armandinho do Bixiga. Agora, quem comanda a organização é a neta de Walter, Thais Taverna. Para ela, “o bolo representa esse valor de comunidade e o Bixiga é um bairro especial que consegue se promover pela sua cultura e essência, e leva isso para o Brasil”.

A ideia dos organizadores era que a cada ano o bolo igualasse em metros a idade da cidade, mas este ano não foi possível completar o tamanho. Thaís lamenta, mas não perde a esperança. “O bolo não chegou aos 463 metros, mas é um primeiro passo para essa retomada, e ano que vem será melhor e maior!”, acredita.

Com a proximidade da chuva, o bolo foi cortado pouco antes do meio-dia, após o “Parabéns pra você” tocado pela Banda da Polícia Militar, regida pelo maestro subtenente Edgar.

O ajudante de pedreiro Sérgio Paulo Paulino, garantiu o seu pedação e também levou um pouco para casa. “Vou dividir com a minha família e especialmente com a minha irmã, que adora o aniversário de São Paulo.”

A turista Cristiana Muzzi, de Belo Horizonte (MG), está passando as férias na cidade e foi conferir a festa com a família. “Sabia dessa história do bolo e viemos para saber como era. Achei fantástico, ainda mais agora que a comunidade está contribuindo. O bolo está uma delícia!”, disse.

Tradição

A festa do Bolo do Bixiga começou em 25 de janeiro de 1986, quando São Paulo completou 432 anos. A ideia foi do comerciante Armando Puglisi, o Armandinho do Bixiga, que decidiu homenagear a cidade que acolheu milhares de italianos com um bolo que chegou a ter 1.800 m nas primeiras edições. A ideia era que a cada ano o bolo igualasse em metros a idade da cidade.

Inicialmente, a festa era feita pela comunidade e depois ganhou patrocinadores. O bolo entrou no Guinness Book (Livro dos recordes). Já em 2008, um programa de TV incitou uma guerra de bolos, o que afastou patrocinadores. Desde então, pedaços de bolo prontos eram dados por patrocinadores. Em 2015, o evento entrou no calendário oficial da cidade.