São Paulo tem madrugada mais fria do ano

São Paulo – Neste sábado, a cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria do ano, com temperatura média de 9,4ºC, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências, da prefeitura.

Anterior a esta data, a madrugada mais fria havia sido registrada no dia 2 de junho deste ano com 11,5ºC.

Entre os bairros que registraram temperaturas mais baixas estão Capela do Socorro com 4,0ºC, Parelheiros 5,5ºC e São Mateus 7,5ºC.

Hoje o predomínio será de sol entre poucas nuvens à céu claro e com declínio dos índices de umidade do ar. A temperatura máxima não supera os 18ºC.

A partir do fim da tarde a temperatura volta a entrar em declínio e a expectativa é de um novo recorde de temperatura na próxima madrugada.

Próximos dias

No domingo, o frio continua em São Paulo, com termômetros durante a madrugada na marca dos 8ºC. O céu permanece com poucas nuvens. A máxima não supera os 21ºC.

O CGE informou ainda que a próxima semana inicia com frio durante a madrugada. Os termômetros devem registrar valores próximos dos 10ºC e o amanhecer será com sol entre poucas nuvens.