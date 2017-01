Rui Falcão: Lula é candidato permanente do PT à presidência

Brasília – Antes de se reunir com a bancada do PT da Câmara dos Deputados, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirmou nesta terça-feira (17) que a eventual candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comando do Palácio do Planalto deve ser encarada com naturalidade.

“Lula não precisa ser lançado para 2018. Ele já é candidato permanente do PT à presidência da República”, disse Falcão.

A oficialização da candidatura do ex-presidente pode sair do papel ainda no primeiro semestre de 2017. De acordo com Falcão, o PT pode bater o martelo em abril, quando deve acontecer o Congresso do Diretório Nacional do partido. A legenda estuda adiar o evento para maio deste ano.

O presidente do PT disse ainda que Lula está sendo alçado a candidato ao Planalto em 2018 pelos movimentos sociais.