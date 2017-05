Roubo de veículos no Rio de Janeiro aumenta 50% em abril

O roubo de veículos no estado do Rio de Janeiro cresceu 50,1% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado. Este ano, 4.891 veículos foram furtados ou roubados no mês passado ante 3.259 em abril de 2016.

Os números foram divulgados hoje (19) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do estado e referem-se aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias da Polícia Civil no mês de abril.

Outro crime que também teve um aumento considerável no período foi o roubo a pessoas na rua, com 8.551 casos em abril de 2017 contra 6.774 no mesmo período do ano passado.

O homicídio decorrente de oposição à intervenção policial (auto de resistência) também subiu 3,8% em abril. Foram 81 vítimas em 2017.

Em abril do ano passado, houve 78 casos.

Já o homicídio doloso – quando há intenção de matar – caiu 9,5% em relação a abril de 2016. Foram 475 em 2016 e 430 em abril de deste ano.

As armas apreendidas em poder do crime organizado também tiveram uma queda: foram 786 em abril de 2016 contra 746 no mês passado. Neste total, estão incluídos 20 fuzis automáticos, considerados armas de guerra.

Em abril deste ano, sete policiais civis ou militares foram mortos em serviço, três a mais que no mesmo mês de 2016.