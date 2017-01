Rosso sugere debate entre candidatos à presidência da Câmara

São Paulo – O deputado federal Rogério Rosso (PSD-DF), um dos postulantes ao cargo de presidente da Câmara a partir de fevereiro, divulgou um vídeo na manhã desta terça-feira, 3, defendendo a realização de debates entre os candidatos ao comando da Mesa Diretora da Casa.

Ele sugeriu que os veículos de comunicação convidem os parlamentares interessados no posto para discutirem suas opiniões sobre “os mais diversos assuntos” da política e se apresentarem ao público.

“É claro que os eleitores são os deputados e deputadas, porém dada a circunstância peculiar e específica dessas eleições, uma vez que o próximo presidente da Câmara será o substituto nas necessidades eventuais do presidente Michel Temer, o povo brasileiro precisa conhecer quem são os candidatos e quem o Parlamento, com toda a soberania que tem, vai escolher”, disse Rosso, em vídeo publicado por ele em sua página no Facebook.

Entre os concorrentes ao cargo, há uma disputa jurídica sobre a legalidade de uma reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ), sendo que a Constituição proíbe a recondução de presidentes no mesmo mandato legislativo.

Maia argumenta que a proibição não se aplica a presidentes de mandato-tampão, como ele, que foi escolhido após a renúncia de Eduardo Cunha (PMDB-RJ).