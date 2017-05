Rodrigo Maia se reúne com Temer no Palácio do Planalto

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está no fim da manhã desta quinta-feira, 18, no Palácio do Planalto reunido com o presidente da República, Michel Temer, informou a assessoria do parlamentar fluminense.

Como informou antes o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Temer se reúne com ministros e parlamentares para discutir como o governo reagirá à denúncia gravada de que ele teria dado aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).