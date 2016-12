Rodovias paulistas têm tráfego intenso no caminho para as praias

Os motoristas que deixam São Paulo para o fim de semana de Ano-Novo já enfrentam pontos de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra as rodovias do sistema, as condições de tráfego estão boas, mas os motoristas encontram dois pontos de lentidão por causa do excesso de veículos. Na Rodovia dos Imigrantes, há tráfego lento do km 56 ao km 52, sentido São Paulo; e no sentido litoral do km 50 ao km 53.

Nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, há boas condições de tráfego, o tempo está bom e as condições de visibilidade são boas, segundo a concessionária

Desde a 0h da última terça-feira (27), mais de 398 mil veículos seguiram rumo à Baixada Santista. No sentido da capital paulista, a concessionária registrou a passagem de 201 mil veículos.

Quem segue para o litoral norte pela rodovia Mogi-Bertioga vai encontrar trânsito intenso, mas com boa fluidez, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

As Rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt e o trecho da rodovia dos Tamoios sob concessão da Ecopistas – entre o km 4,5 e o km 11,5 (região de São José dos Campos) permanecem com boas condições de tráfego.