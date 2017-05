Rocha Loures enviará perguntas sobre áudios da JBS

Brasília – Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin determinou que o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) envie, em até três dias, suas dúvidas relacionadas aos áudios que fazem parte da delação premiada dos empresários da JBS.

O peemedebista havia pedido mais prazo, alegando que foi intimado para fazer isso no fim de semana por telefone, o que não teria respaldo legal.

As perguntas devem ser encaminhadas diretamente ao Instituto Nacional de Criminalística (INC), responsável por realizar a perícia nas gravações.

No domingo, a defesa do presidente Michel Temer entregou à Polícia Federal uma lista com 15 dúvidas relacionadas aos áudios.