RN começa a transferir presos de Alcaçuz para retomar controle

Natal – O governo do Rio Grande do Norte iniciou na manhã desta quarta-feira, 18, uma operação de transferência de detentos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, onde confronto entre presos deixou 26 mortos no último fim de semana.

Desde o amanhecer, homens da Polícia Militar (PM) e do Grupo de Operações Especiais dos agentes penitenciários se preparavam para começar o comboio.

Até às 13h desta quarta, ainda não havia sido divulgada a quantidade de presidiários que serão levados, a unidade para onde serão transferidos nem a qual organização criminosa à qual eles pertencem.

No confronto, presos do Primeiro Comando da Capital (PCC) mataram homens da facção Sindicato RN. A estratégia do governo é deixar no local detentos de apenas um grupo criminoso, para evitar novos enfrentamentos. Desde o início da semana, os presos circulam livremente pela prisão.

Com a transferência, o governo espera retomar o controle de Alcaçuz e tranquilizar a situação dentro da unidade prisional.