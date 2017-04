Rio tem trânsito intenso desde cedo devido ao feriado de Páscoa

Com o ponto facultativo nas repartições públicas e as escolas sem aulas a partir de hoje (13) no Rio de Janeiro, muita gente se adiantou ao feriado da Páscoa e viajou. O movimento nas rodovias fluminenses é intenso desde cedo.

Devido ao feriado prolongado da Semana Santa, mais de 650 mil veículos devem passar pela ponte Rio-Niteroi até segunda-feira (17). A ponte é principal via que liga a capital à Região dos Lagos e à Região Serrana, entre outras áreas.

A lentidão no sentido Niterói persiste desde às 6h30 de hoje, de acordo com a concessionária Ecoponte. A previsão é que hoje seja o dia de maior trânsito porque 90 mil veículos devem trafegar nos dois sentidos da ponte.

A Via Lagos, principal acesso da capital às cidades da Região dos Lagos, deve receber cerca de 120 mil veículos até domingo. A Dutra também registra congestionamento desde cedo e a previsão é que mais de 170 mil veículos deixem o Rio somente hoje e amanhã por esta rodovia. Para minimizar o congestionamento, a concessionária CCR NovaDutra colocará dinamizará o atendimento nos pedágios.

Rodoviária recebe 213 mil pessoas até dia 17

A Concessionária Novo Rio prevê a movimentação de 213 mil pessoas pela rodoviária carioca de hoje a segunda-feira (17). As 44 empresas que operam as 230 linhas programaram 7,4 mil ônibus, destes mais de 1,7 mil em horários extras. O maior movimento de saída da capital deverá acontecer hoje, com 36,3 mil embarques.

Já o dia de maior chegada ao Rio será amanhã, com 23,9 mil desembarques no terminal. Os destinos mais procurados são as cidades das Regiões dos Lagos, Serrana, Costa Verde e interior do estado. Há boa procura também para cidades de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. No domingo de Páscoa, o movimento de retorno do feriadão deve levar 58,2 mil pessoas para a rodoviária entre embarques e desembarques.

Semana Santa tem campanha do agasalho

Quem passar pela Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) durante o feriadão poderá colaborar para tornar mais aquecido o inverno de pessoas carentes atendidas por entidades beneficentes.

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) começa amanhã a Campanha do Agasalho 2017 e terá uma equipe recebendo doações de agasalhos e cobertores nas praças de pedágio até o dia 4 de junho.

A campanha ocorre desde 2000 nos meses que antecedem o inverno. A iniciativa é dos funcionários da concessionária, sendo dirigida a pessoas carentes atendidas por entidades filantrópicas dos municípios servidos pela rodovia.

Aqueles que quiserem doar em grande quantidade podem procurar o Centro de Atendimento aos Usuários (CAU), ao lado do prédio sede da empresa, em Bongaba, na Baixada Fluminense.