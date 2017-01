Rio tem mutirão para atender pacientes que aguardam por cirurgias

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro prepara um mutirão de cirurgias para reduzir a fila do Sistema de Regulação (Sisreg) do município que já passa de 7,5 mil pacientes.

Ao todo, 140.387 pessoas estão cadastradas no Sisreg à espera de algum procedimento na rede pública, seja cirúrgico, consultas ou exames.

De acordo com a secretaria, a redução da fila para realização de cinco serviços com maior demanda já chega a 5,8% neste início de ano, com abertura de vagas e realização de procedimentos.

As cinco especialidades cirúrgicas mais procuradas são: plástica (4.213), geral (983), oftalmológica (503), infantil (362) e ortopédica (362). Os últimos detalhes sobre a programação do mutirão ainda estão sendo finalizados.

A previsão é de que comece até o início de fevereiro e envolva cinco hospitais municipais: Souza Aguiar, Miguel Couto, Salgado Filho, Lourenço Jorge e o Hospital Municipal Jesus, este último especializado em pediatria.

As cirurgias devem acontecer nos fins de semana e à noite, quando normalmente não são realizados procedimentos eletivos.

Em todo o município, há 56.615 pacientes que aguardam em fila por consultas de diversas especialidades, além de 25,3 mil pessoas inscritas para realização de exames. As parcerias com hospitais universitários e federais ajudaram a aumentar a oferta de serviços em unidades como o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari; os hospitais universitários Gaffrée e Guinle, da Unirio; e São Francisco de Assis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Até 18 de janeiro, 303 pacientes tiveram consulta odontológica para indicação de cirurgia, diminuindo a fila para esta especialidade em 0,5%. Na área de dermatologia, 133 pacientes foram atendidos, com redução de 2% na procura.

Ainda segundo a secretaria de saúde, houve redução de 5% na fila de espera por três procedimentos de exames: endoscopia digestiva alta, colonoscopia e ultrassonografia de mamas bilaterais, totalizando 1.264 pessoas atendidas .