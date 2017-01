Rio e Mato Grosso pedem presença de Forças Armadas em presídios

Os governos do Rio de Janeiro e de Mato Grosso solicitaram ao presidente Michel Temer o envio de tropas das Forças Armadas para atuar em varreduras em penitenciárias estaduais.

A partir dos pedidos, encaminhados nessa segunda-feira (30) ao Palácio do Planalto, o governo federal já pode autorizar o envio de militares para revistar celas em busca de armas, drogas e aparelhos celulares.

Três estados já haviam pedido reforço federal para apreensão de objetos proibidos em presídios: Roraima, Amazonas e Rio Grande do Norte. Os três estão no centro da crise no sistema prisional que deixou mais de 100 detentos mortos no começo do ano.

De acordo com o governo federal, pelo menos 1 mil militares serão liberados para atuar nas penitenciárias, a depender das demandas estaduais.

Hoje foi confirmada a transferência para presídios federais de cinco detentos apontados como líderes de rebeliões ocorridas na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal.