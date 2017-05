Rio confirma sexta morte de paciente por febre amarela no estado

Rio – O Rio confirmou nesta segunda-feira, 22, ter registrado a sexta morte em decorrência de infecção por febre amarela.

A vítima vivia em Santa Maria Madalena, situada no norte fluminense.

Desde o início do ano, 15 pessoa contraíram a doença no estado e óbitos também ocorreram nos municípios de Casimiro de Abreu e Silva Jardim, na Baixada Litorânea, Macaé e Porciúncula, no norte Fluminense,e Maricá, na Região dos Lagos.

Também foram encontrados quatro macacos infectados pelo vírus da febre amarela em São Sebastião do Alto, na Região Serrana, Campos dos Goytacazes e Carmo, no Norte Fluminense, e em Maricá, na Região Metropolitana.

Desde o início do surto, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu 4.975.425 doses de vacinas, que foram distribuídas para os 92 municípios do Estado.

Sessenta e cinco estão na lista de prioridade da secretaria. Desses, 55 receberam número de doses suficiente para imunizar toda a população, informou a secretaria. Santa Maria Madalena, onde foi registrada a última morte, está entre essas cidades.