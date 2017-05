Renan recebe centrais sindicais para debater reforma trabalhista

Brasília – O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), está reunido na liderança do partido com representantes das centrais sindicais para discutir a reforma trabalhista. A proposta foi aprovada pela Câmara na semana passada e chegou ontem ao Senado.

Também participam do encontro diversos membros da oposição, como a líder do PT na Casa, Gleisi Hoffmann (PR), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM).

No início da reunião, o senador Paulo Paim (PT-RS) elogiou o líder do PMDB. “Renan tem sido um parceiro. Ele está sendo coerente com a sua história”, declarou.

Nas últimas semanas, o peemedebista tem feito duras críticas às medidas econômicas defendidas pelo governo. Paim disse ainda que, enquanto Renan era presidente da Casa, não permitia que fossem apreciadas propostas que retirassem direitos dos trabalhadores, citando a da terceirização irrestrita para todas as atividades, sancionada há cerca de um mês.

O presidente da CUT, Vagner Freitas, afirmou que o Senado tem a obrigação de revisar o “desmonte” feito pela Câmara com a reforma trabalhista. “Temos que ter tempo para fazer a discussão”, pediu.

Ele destacou que as propostas do governo não têm legitimidade, pois “não foram feitas em nenhuma campanha de presidente que ganhou ou perdeu eleição”.