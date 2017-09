Rejeição ao governo Temer dispara e chega a 75%, diz CNT/MDA

São Paulo – A 134ª Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça-feira, dia 19, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), mostra que a avaliação negativa do governo do presidente Michel Temer atingiu 75,6% em setembro deste ano. Levantamento anterior, divulgado em fevereiro, apontava reprovação de 44,1%.

De acordo com a sondagem, o índice da avaliação positiva do governo também registrou queda, chegando a 3,4% ante 10,3% registrados em fevereiro.

A avaliação regular foi para 18%, ante 38,9%. Ao mesmo tempo, a parcela dos que não tinham opinião ou não quiseram responder recuou para 8,4%, ante 19,9%. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais.

Foram ouvidas 2.002 pessoas em 137 municípios do país, entre os dias 13 e 16 de setembro.