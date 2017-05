Reforma trabalhista será analisada pela CAS e CAE no Senado

Brasília – O projeto de lei da reforma trabalhista, aprovado pela Câmara na semana passada, chegou ao Senado nesta terça-feira (2).

Em reunião de líderes, no início da tarde, os parlamentares decidiram que a proposta irá tramitar simultaneamente na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), presidida pela senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) e Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), cujo presidente é o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

A expectativa dos governistas é de que o texto seja apreciado nas comissões até o início de junho.

Ao chegar nos colegiados, caberá aos presidentes de cada comissão nomear os relatores da proposta. Pelo regimento da Casa, a reforma trabalhista teria a obrigação de tramitar apenas na CAS, mas também poderia ser analisada por outras duas comissões.

Os governistas tentam evitar, contudo, que o texto passe pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Edison Lobão (PMDB-MA), aliado do líder do PMDB, Renan Calheiros (AL), que é contrário ao projeto e quer modificá-lo.

Renan está fora de Brasília e não participou do encontro de líderes.

Na ausência do presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que realiza exames médicos em São Paulo, o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), comandou o encontro com os líderes para anunciar a tramitação da proposta.

A líder do PT, Gleisi Hoffmann (PR), pediu para que o texto também passasse pela Comissão de Direitos Humanos (CDH), presidida pela petista Regina Sousa (PI), porém Cássio rejeitou a solicitação “Nem tão rápido, nem tão lento”, justificou.

A parlamentar afirmou que vai fazer um apelo no plenário.