Brasília – O projeto de reforma trabalhista já recebeu 186 emendas no Senado. O Projeto de Lei da Câmara 38 de 2017 que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) recebeu as primeiras emendas no dia 4 de maio propostas pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM).

As emendas mais recentes foram apresentadas pelos senadores José Pimentel (PT-CE) e Kátia Abreu (PMDB-TO) com data desta terça-feira, 23.

Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado continua a audiência pública iniciada pouco depois das 9 horas que ouve os últimos especialistas que debatem a reforma trabalhista.

Após o debate, o relator do texto, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), promete apresentar o texto do relatório aos demais senadores.