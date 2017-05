Brasília – O relator da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), comemorou a aprovação do texto-base da proposta nesta quarta-feira na comissão especial da Câmara dos Deputados e avaliou que há menos chances de mudanças da proposta durante sua tramitação no plenário da Casa.

O relator disse encarar a aprovação do texto principal por 23 votos a 14 como uma expressão do sentimento da base e disse que ele compatibiliza as necessidades fiscais e as demandas sociais do país.