Reforma da Previdência deve ser votada em outubro, diz Meirelles

São Paulo – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira esperar que a reforma da Previdência seja votada no Congresso em outubro.

“As discussões sobre a reforma da Previdência foram retomadas e a expectativa é que seja votada no Congresso em outubro”, escreveu Meirelles em conta no Twitter.

Meirelles também disse que, após as alterações no sistema previdenciário, o governo deve discutir a reforma tributária, “com objetivo de simplificar o sistema” e ainda que a nova lei de recuperação judicial será debatida nas próxima semanas.

Diversos integrantes do governo e da base do presidente Michel Temer tem reforçado a retomada de negociações para aprovação da reforma da Previdência, inclusive com expectativa para outubro.

Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a reforma da Previdência não tinha votos para ser aprovada em setembro, mas que previa a aprovação em outubro.

Nesta manhã, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, também bateu na tecla da urgência da reforma da Previdência.