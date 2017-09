Dodge vai trocar integrantes da força-tarefa da Lava Jato na PGR

São Paulo – A nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, já começou o trabalho no cargo. Ela irá trocar procuradores que estão na força-tarefa da Lava Jato, montada por Rodrigo Janot, que atualmente lidera a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Janot irá deixar o cargo neste domingo e a posse de Raquel será segunda-feira, às 8h.

De acordo com o jornal O Globo, Raquel já comunicou a dois procuradores sua decisão de não mantê-los na equipe.

O grupo de Janot era formado por dez procuradores. Eles o auxiliaram nos inquéritos da operação Lava-Jato que envolviam políticos com foro privilegiado.

Segundo o jornal, dos dez procuradores que auxiliaram Janot na Lava-Jato, três já pediram para sair do grupo. Outros três ainda estariam analisando se continuam.

Quatro manifestaram o desejo de continuar, mas, destes, dois foram avisados pela atual gestão que não devem permanecer: Rodrigo Telles de Souza, da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, e Fernando de Oliveira Júnior, da Procuradoria no Tocantins.