Raquel Dodge troca grupo da Lava Jato que atua no STF

Brasília – Nos seus primeiros atos oficiais como procuradora-geral da República, Raquel Dodge trocou a equipe de procuradores da República que vão conduzir as investigações da operação Lava Jato perante o Supremo Tribunal Federal.

Em uma série de portarias publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira, a nova chefe do Ministério Público Federal (MPF) promoveu um grande rearranjo na força-tarefa da maior apuração criminal contra autoridades no país.

Dodge nomeou oito novos membros do Ministério Público Federal para atuarem, de maneira exclusiva, na apuração do megaesquema de corrupção.

A procuradora-geral manteve apenas cinco dos dez integrantes da equipe do antecessor, Rodrigo Janot.

Esses cinco integrantes, contudo, vão permanecer na equipe de Dodge por apenas 30 dias, a fim de fazer a transição para a nova força-tarefa.

Havia uma promessa, feita por Dodge, de manter a atual equipe de Janot.

A nova equipe da Lava Jato será comandada pelo procurador regional da República José Alfredo de Paula Silva.

O grupo ficará vinculada à recém-criada Secretaria de Função Penal Originária junto ao STF. Essa secretaria será comandada pela procuradora regional da República Raquel Branquinho.

No início de julho, a Reuters mostrou que José Alfredo e Raquel Branquinho fariam parte do núcleo duro da equipe da nova procuradora-geral. Os dois têm experiência em atuação em escândalos de impacto nacional, como o do mensalão.

A nova chefe foi colega dos dois quando atuaram perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília.