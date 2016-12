Quiz: Adivinhe quem disse essas frases sobre a política do país

São Paulo — Gosta de história sociopolítica brasileira? EXAME.com separou dez frases famosas ditas por políticos e personalidades sobre a realidade do país em diferentes períodos, desde a Ditadura Militar até os dias de hoje. Tente adivinhar quem disse cada uma delas no quiz abaixo.

As expressões foram retiradas do jogo Brasil – Um País de Tolos, da Quereré Jogos. O jogo original, criado por Guilherme Cianfarani e com ilustrações de Gus Morais, é composto por cartas que representam personagens da sociedade brasileira, entre eles personalidades do teatro, cinema, novelas, literatura, esportes e política. Cada carta tem uma pontuação e quem conseguir mais pontos vence a competição.

Segundo o autor do jogo, Guilherme Cianfarani, ele passou a produzir jogos que abordam o contexto político brasileiro porque não via na produção nacional esse tipo de abordagem histórica, comum em tabuleiros internacionais. “A minha proposta foi criar jogos que eu quisesse jogar”, afirma Cianfarani.

Além de Brasil – Um país de tolos, Cianfarani também lançou o jogo A conta da Copa é nossa, na época da Copa do Mundo de 2014. Atualmente estão em fase de produção três tabuleiros, que abordam a Ditadura Militar, os partidos brasileiros e a cosmologia e mitologia do povo Guarani.

Confira as frases famosas de algumas cartas do jogo Brasil – Um País de Tolos e descubra quem disse cada uma delas: